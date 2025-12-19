پخش زنده
با کاهش فعالیت سامانه بارشی و وزش باد، هوای بهاری جای جای کیش را فرا گرفته و گلها و درختان با طراوت بیشتری خودنمایی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، با توقف بارندگی موج سوم سامانه بارشی در کیش و وزش باد درختان و گلها با طراوت مثال زدنی چشم هر رهگذری را به خود خیره میکنند.
ساحل زیبا با درخشش آب و هوای مطبوع کیش لحظه شمار پذیرای از گردشگران و مسافران است.
براساس اعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان تا پایان امروز شدت بارشهای قابل ملاحظه در سطح استان به اتمام میرسد، اما تا صبح یکشنبه شرایط بارشی و رگبار باران و رعد و برق در مناطق دریایی و جزایر خلیج فارس و پارهای نقاط استان به ویژه مناطق شرقی پیش بینی میشود.
جزیره کیش در موج سوم فعالیت سامانه بارشی جنوب کشور تا ظهر امروز سهم ۲۲۱ و چهار دهم میلی متر باران را از نزولات جوی به خود اختصاص داد.