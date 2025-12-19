به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امام جمعه تالش در خطبه‌های امروز نماز جمعه این شهر با اشاره به شرکت چوکا گفت: خصوصی‌سازی صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست بلکه رابطه مستقیم با عدالت‌محوری و امانت‌داری دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نورزاد با تأکید بر اینکه امنیت شغلی کارگران خط قرمز عدالت است افزود: کارگرانی که سال‌ها عمر و جوانی خود را پای این صنعت گذاشته‌اند صاحب حق‌اند و هر تصمیمی که امنیت شغلی آنها را مخدوش کند از منظر عدالت قابل دفاع نیست.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح، مقدم بر واگذاری است خاطرنشان کرد: اگر قرار است تصمیمی اتخاذ شود، باید هم تولید حفظ شود، هم کارگر بماند و هم منافع مردم منطقه تأمین شود.

امام جمعه تالش در پایان از دولت و مجلس خواست در تنظیم بازار و تأمین کالا‌های اساسی اهتمام ویژه داشته باشند.