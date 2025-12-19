پخش زنده
امروز: -
اگر ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان منتقل نشود، جامعه آسیب خواهد دید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، امام جمعه موقت زاهدان در خطبههای این هفته نماز جمعه، گفت: امروز جنگ بر سر هویت نسل جوان است و باید با برنامهریزی فرهنگی، آیندهای روشن ترسیم کرد.
حجتالاسلام والمسلمین سجادی با سفارش به تقوای الهی افزود: زندگی انسان باید سرشار از خدا ترسی و پرهیز از گناه باشد.
وی با اشاره به فرارسیدن ماه رجب، بعثت پیامبر اکرم (ص) و میلاد مبارک حضرت علی (ع)، افزود: ماه رجب، ماه مبارزه با نفس اماره و طراوت بخشیدن به دلهاست و نماز و روزه در آن، صفا و آرامش قلبی را به انسان عطا میکند.
خطیب نماز جمعه زاهدان، با انتقاد از کمکاری در حوزه فرهنگ، ادامه داد: بالاترین ثواب برای بانوان در حجاب، عفاف و پاکدامنی است. برای نهادینه شدن کامل فرهنگ حجاب نیاز به ساماندهی فرهنگی است.