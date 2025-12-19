پخش زنده
امروز: -
بر اساس نتایج ارزیابیهای انجامشده توسط معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، استان مرکزی در سال جاری موفق به کسب رتبه نخست کشور در حوزه هماهنگی و حمایت از برنامههای سازگاری با کمآبی با اولویت تأمین پایدار آب شرب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این ارزیابی با هدف سنجش میزان اثربخشی اقدامات استانها در مدیریت منابع آب، کاهش تنشهای آبی، تأمین آب شرب پایدار و اجرای سیاستهای سازگاری با کمآبی انجام شده است.
این موفقیت، گامی مهم در مسیر تحقق سیاستهای کلان دولت در مدیریت پایدار منابع آب، ارتقای تابآوری مناطق شهری و روستایی و صیانت از منابع حیاتی کشور به شمار میرود.