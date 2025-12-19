نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: برگزاری کنگره شهدای البرز یک رویداد مهم فرهنگی و هویت ساز دینی و اعتقادی است که بسیار می‌تواند در جامعه موثر و راهگشا باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، آیت الله حسینی همدانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به اینکه پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به کنگره شهدای استان یکی از پیام‌های مهم و تاریخی بود که امید اجتماعی برای جوانان و نوجوانان هدیه داده است.

امام جمعه کرج با اشاره به اینکه یکی از مهمترین تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی پرهیز از کار‌های کلیشه‌ای و نمایشی در انتقال ارزش‌ها بوده است، افزود: کنگره ۵ هزار و ۵۸۰ شهید استان البرز، فرصت مهم و موثری برای انتقال ارزش‌ها به نسل جدید با استفاده از روش‌های نوین و امروزی بود.

وی افزود: دشمن با تمام ابزار‌های خود بدنبال جنگ شناختی در کشور است تا به واسطه آن فاصله نسلی در کشور ایجاد کند که کنگره شهدای استان با برنامه‌های مختلفی که در فرصت ده روزه اجرا می‌کند اجازه این توطئه را به دشمن نخواهد داد.

امام جمعه کرج ضمن دعوت از شهروندان استان برای حضور در کنگره شهدای استان، تولیدات فرهنگی و مهم کنگره همانند نمایش راه بندان را بسیار موثر در شناخت واقعیت‌ها و آشنایی مردم با وقایع و اتفاقات البرز توصیف کرد.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی پس از شکست در جنگ غزه و جنگ ۱۲ روزه بدنبال ترحم و فرار از واقعیت است، افزود: کشتار در استرالیا و ایجاد جنجال رسانه‌ای برای آن یکی از دیگر فتنه‌های اسراییل بود تا ذهن‌ها را از شکست خود منحرف کند

وی با اشاره به اینکه رژیم منحوس کودک کش بدترین حالت خود را دارد و هم در غزه و هم در جنگ ۱۲ روزه شکست خورده و بیانیه‌های جهانی علیه آنها صادر می‌شود، گفت: ایران برای مبارزه با این لکه ننگ هرگز کوتاه نخواهد آمد و همچنان پای آرمان‌های خود ایستاده است

امام جمعه کرج سند ملی امنیتی ۲۰۲۵ امریکا را سندی روشن و مشخص از شکست و سقوط استکبار جهانی دانست و افزود: روح این سند نشان می‌دهد که که دیگر آمریکا با مشکلات عدیده خود ابرقدرت جهان نیست و از داخل ضعیف شده است و مجبور است برای حفظ خود از غرب آسیا هم فاصله بگیرد و در حالیکه ایران را تضعیف شده و عامل بی ثباتی می‌داند، اما باز ماندن تنگه هرمز را یکی از نکات حیاتی خود قلمداد می‌کند و می‌داند که ایران این قدرت را دارد تا اجازه عبور نفتکش از این منطقه را ندهد

وی در پایان با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی در جامعه نیاز به یک اقدام جدی و اثر گذار دارد از دولت خواست با اقدامی شجاعانه تیم اقتصادی خود را ترمیم کند.