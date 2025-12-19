به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه شهر یاسوج گفت: در شرایط سخت اقتصادی، هرگونه سودجویی، گران‌فروشی و احتکار کالا خیانت به مردم است و دستگاه‌های نظارتی باید با قاطعیت با این پدیده برخورد کنند.

آیت‌الله سید نصیر حسینی با اشاره به فشارهای اقتصادی و توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی افزود: امروز کشور در شرایط حساسی قرار دارد و عبور از این وضعیت نیازمند همدلی و همکاری مردم و مسئولان است.

وی تأکید کرد: در شرایطی که دشمنان با ابزارهای مختلف اقتصادی به دنبال آسیب زدن به معیشت مردم هستند، برخی رفتارهای نادرست مانند احتکار و گران‌فروشی، ظلم آشکار به جامعه محسوب می‌شود و باید با آن برخورد جدی صورت گیرد.

امام جمعه یاسوج با دعوت مردم به صرفه‌جویی در مصرف انرژی گفت: استفاده بهینه از گاز و برق و پوشیدن لباس گرم در فصل زمستان، کمک مؤثری به کاهش فشار بر منابع ملی و مدیریت بهتر شرایط خواهد بود.

آیت‌الله حسینی همچنین با اشاره به شیوع ویروس آنفلوآنزا و افزایش مراجعات بیماران به مراکز درمانی، بر ضرورت رعایت نکات بهداشتی تأکید کرد و افزود: شست‌وشوی مداوم دست‌ها، استفاده از ماسک در فضاهای عمومی و عمل به توصیه‌های پزشکی به‌ویژه در مدارس و ادارات، نقش مهمی در پیشگیری از گسترش این بیماری دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن ماه پربرکت رجب، این ماه را فرصتی ارزشمند برای تقویت معنویت، خودسازی و دوری از گناه دانست و گفت: همدلی و همراهی مردم و مسئولان، عامل اصلی عبور از بحران‌ها و مشکلات پیش‌روی جامعه است.