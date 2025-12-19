به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت در کارگاه تخصصی «آشنایی با مطالعات کیفی» که به همت دانشکده پرستاری و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برگزار شد، با تشریح جایگاه تحقیقات کیفی در شناسایی ابعاد پنهان مسائل حوزه سلامت و پرستاری، این نوع مطالعات را مکمل پژوهش‌های کمی و ابزاری مؤثر برای ارتقای کیفیت خدمات و سیاست‌گذاری دقیق‌تر دانست.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به محدودیت منابع و شرایط اقتصادی کشور، تصریح کرد: پژوهش زمانی ارزشمند و اثربخش است که مسئله‌محور، نافع و دارای خروجی قابل استفاده در اجرا باشد.

وی نقش دانشگاه‌ها را در هدایت پژوهش‌ها به سمت نیازهای واقعی نظام سلامت و پرهیز از تولید پژوهش‌های کم‌اثر مهم دانست.

وی از انتقال مطالبات جامعه پرستاری سبزوار به وزیر بهداشت و طرح آن در شورای معاونین وزارت خبر داد.

در بخش دیگری از این سفر، گزارشی از دستاوردهای کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ارائه شد که شامل اخذ مجوز علمی و پژوهشی مجله دانشجویی «بیهق»، کسب عناوین برتر کشوری در همایش‌های ملی و حضور مؤثر در سطوح سیاست‌گذاری تحقیقات دانشجویی کشور بود که نشان‌دهنده پویایی پژوهش در این دانشگاه است.

در پایان مراسم بزرگداشت هفته پژوهش، با حضور معاون پرستاری وزارت بهداشت و مسئولان دانشگاه، از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تقدیر به عمل آمد.