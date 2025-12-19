پخش زنده
رئیس هیأت نجات غریق کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری دوره آبدرمانی و نجات غریق برای نخستین بار در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید صادق دانشی گفت: این دوره تخصصی در سه مرحله شامل تعیین سطح، آزمون تئوری و آزمون عملی برگزار شد و شرکتکنندگان پس از ارزیابیهای لازم مورد سنجش قرار گرفتند.
رئیس هیأت نجات غریق استان افزود: این دوره با عنوان «مربیگری آبدرمانی» برای اولین بار در سطح استان برگزار شد و ۱۱۰ نفر از علاقهمندان و فعالان حوزه نجات غریق از سراسر استان در آن شرکت کردند.
وی با بیان اینکه این دوره به صورت همزمان در نقاط مختلف استان برگزار شد، خاطرنشان کرد: در پایان دوره، افرادی که موفق به کسب نمرات بالا شوند، میتوانند در استخرها و مراکز ورزشی استان در حوزه درمان با آب و آبدرمانی فعالیت کنند.