به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت الاسلام رضا اسفندیاری دبیراجرایی این رویداد به خبرگزاری صداوسیما گفت به منظور وحدت هرچه بیشتر حوزه و دانشگاه و با حضور دانشجویان و طلاب پژوهشگر رویداد حل مسئله پاسخ ۲ در مجتمع حوزوی خاتم الانبیا اراک برگزار شد.

دبیر اجرایی این رویداد گفت پژوهشگران حاضر در این رویداد پیرامون ۴۰ شاخه از زیر گروه‌های موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در مدت سه روز به پژوهش و ارائه راهکار می‌پردازند و پس از داوری شش پژوهش برتر معرفی خواهد شد.