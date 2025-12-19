پخش زنده
این رویداد با هدف پژوهش در حوزه حل مسئله در اراک برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت الاسلام رضا اسفندیاری دبیراجرایی این رویداد به خبرگزاری صداوسیما گفت به منظور وحدت هرچه بیشتر حوزه و دانشگاه و با حضور دانشجویان و طلاب پژوهشگر رویداد حل مسئله پاسخ ۲ در مجتمع حوزوی خاتم الانبیا اراک برگزار شد.
دبیر اجرایی این رویداد گفت پژوهشگران حاضر در این رویداد پیرامون ۴۰ شاخه از زیر گروههای موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در مدت سه روز به پژوهش و ارائه راهکار میپردازند و پس از داوری شش پژوهش برتر معرفی خواهد شد.