رئیس ستاد مدیریت بحران کشور گفت: با تشکیل به‌موقع ستاد مدیریت بحران و همکاری مردم و دستگاه‌های امدادی، حوادث جانی و خسارت‌های مالی به حداقل ممکن رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس ستاد مدیریت بحران کشور گفت: اطلاع رسانی به موقع صدا و سیما و هماهنگی میان سازمان ها، خسارت‌های بارندگی‌های شدید را به حداقل رساند. به گفته آقای ساجدی نیا، برآورد خسارت‌های مالی برای ارائه به هیات دولت تا فردا مشخص می‌شود. وی همچنین از هموطنان خواست تا پایان شرایط هشدار از تردد‌های غیرضرور خودداری کنند.