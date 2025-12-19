



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ امام جمعه شیراز با اشاره به پیشرفت‌های پزشکی استان فارس و شیراز گفت: علم پزشکی از علوم با ارزشی است که برای مردم منفعت دارد و شیراز در این حوزه از گذشته با داشتن دانشمندانی همچون قطب‌الدین شیرازی در جهان سرآمد بوده است.

آیت الله دژکام افزود: امروز که ۷۹ سال از فعالیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‌گذرد از شیراز به عنوان قطب پیوند جهان یاد می‌شود و بسیاری از پزشکان فعال در این حوزه در عرصه جهانی، شاگرد مکتب پزشکی شیراز هستند.

نماینده ولی فقیه در فارس افزود: علمی که نافع باشد و به مردم منفعت برساند مورد تاکید است، باید از علم برای خدمت به مردم بهره برد نه مثل کشور‌هایی مثل آمریکا و هم پیمانانش که با استفاده از دانش، بمب اتم ساخته و بر سر مردم ژاپن ریختند. علم آنها به جای اینکه منفعتی در آن باشد مضر هم هست و علت آن هم کم رنگ بودن نقش دین در کنار علم است.

آیت الله دژکام در ادامه گفت: پیشرفت‌های ایران مختص به پزشکی نیست و اندیشمندان کشورمان در عرصه‌های مختلف علمی و نظامی – دفاعی حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.

امام جمعه شیراز با تبریک سالروز میلاد حضرت عیسی علیه السلام و سال نو میلادی گفت: در قرآن کریم از حضرت عیسی (ع) به نیکی یاد شده و ما مسلمانان همچون پیروان دین مسیحیت ایشان را پیامبر خدا و پیام آور صلح و دوستی می‌دانیم.

آیت الله دژکام با اشاره به جنایات رئیس جمهور آمریکا و سردمداران برخی کشور‌های پیرو دین مسیحیت، خطاب به آنها گفت: میان رفتار برخی از شما‌ها و سیره و دین حضرت عیسی مسیح چه شباهتی وجود دارد؟

امام جمعه شیراز در پایان با اشاره به سالروز وفات آیت الله حائری شیرازی گفت: بحث علوم انسانی اسلامی همواره یکی از دغدغه‌های این عالم فرزانه بود و جایزه محی الدین که چند سالی است به برترین‌های حوزه علوم انسانی اسلامی اعطا می‌شود باید به صورت ویژه مورد توجه مسئولان استان قرار بگیرد.