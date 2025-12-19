پخش زنده
امروز: -
امام جمعه گرگان توسعه علمی را راهکار عبور از چالشهای اقتصادی از جمله هدر رفت منابع و انرژی بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امام جمعه گرگان در خطبههای نماز جمعه این هفته گرگان، با اشاره به نقش علم و فناوری در بهینهسازی مصرف گفت: حرکت به سمت کار دانشمحور و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، بهویژه در کاهش مصرف سوخت و افزایش بهرهوری ماشینآلات، یک ضرورت جدی است و میتواند از هدر رفت گسترده منابع جلوگیری کند.
آیتالله سیدکاظم نورمفیدی با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح منابع گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح الگوی مصرف در آب، نان، انرژی و سایر منابع حیاتی هستیم.
نماینده ولی فقیه در استان افزود : اسراف تنها یک رفتار فردی نیست، بلکه در سطح ملی به هدررفت سرمایهها، تشدید ناترازیها و فشار اقتصادی بر جامعه منجر میشود.
وی همچنین بر مسئولیت اجتماعی مردم در نظارت بر توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: در حوزههایی مانند نان و آرد، همه وظیفه داریم با دقت، مطالبهگری و گزارش تخلفات، مانع تبذیر و سودجویی شویم؛ زیرا معیشت مردم و عدالت اجتماعی به این موضوع گره خورده است.
نماینده ولیفقیه در گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ماههای پرفضیلت رجب، شعبان و رمضان، این ایام را فرصتی برای بازسازی معنوی دانست و افزود: ماه رجب، ماه رحمت و استغفار است و انسان باید با دعاهای صادقانه و ساده، ارتباط خود را با خداوند تقویت کند. ولادت امام باقر (ع) در آغاز این ماه، یادآور نقش بزرگ آن حضرت در تبیین و گسترش معارف اسلامی است.
وی با اشاره به ولادت حضرت عیسی (ع) و جایگاه ایشان در مبارزه با ظلم و جباریت، تأکید کرد: اگر امروز حضرت عیسی (ع) در میان ما بود، در برابر ستم و خشونت میایستاد و در کنار مظلومان قرار میگرفت.
امام جمعه گرگان ، با اشاره به برخی تحولات و حوادث جهانی، خواستار تحلیل منصفانه و واقعبینانه وقایع شد و گفت: مسلمانان باید با هوشیاری، از افتادن در دام فضاسازیهای رسانهای و نسبتهای نادرست پرهیز کنند و حقیقت را بدون اغراق و تعصب دنبال کنند.
وی با اشاره به هفته ملی حمل و نقل جادهای افزود: خدمت صادقانه به مردم، مصداق روشن عمل صالح و امانتداری در برابر نعمتهای الهی است.