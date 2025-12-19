پخش زنده
امروز: -
نماینده بدمینتون ایران با پیروزی مقابل حریفی قدرتمند از مالزی جواز حضور در مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای چلنج بینالمللی قزاقستان ۲۰۲۵ را کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای چلنج بینالمللی بدمینتون قزاقستان ۲۰۲۵ علی حیاتی نماینده کشورمان با ارائه نمایشی درخشان موفق شد در مرحله یکشانزدهم نهایی حریف قدرتمند خود از مالزی را از پیش رو بردارد.
حیاتی در این دیدار مقابل بازیکن مالزیایی با رنک جهانی ۱۱۳ و سید هفتم جدول مسابقات به میدان رفت و در یک رقابت تماشایی و سهگیمه با نتایج ۲۱ بر ۱۷، ۱۸ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید تا راهی مرحله یکهشتم نهایی شود.
در دیگر دیدارهای امروز پریا اسکندری در دیداری سه گیمه مقابل نماینده اندونزی نتیجه را واگذار کرد و از دور رقابتها کنار رفت. همچنین نیما رستمپور در بخش انفرادی برابر بازیکنی از کشور میزبان در دو گیم متوالی شکست خورد و حذف شد.
در بخش دونفره مردان نیز تیم علی حیاتی و نیما رستمپور مقابل نمایندگان روسیه مغلوب شد و از ادامه مسابقات بازماند.
رقابتهای چلنج بینالمللی بدمینتون قزاقستان ۲۰۲۵ با حضور ورزشکارانی از ۳۷ کشور جهان برگزار میشود و به دلیل حضور بازیکنان مطرح با رنکهای بالای جهانی از سطح فنی بسیار بالایی برخوردار است.