امامان و خطیبان در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستانهای هرمزگان علاوه بر دعوت مردم به تقوای الهی به مسائل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛** شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس با اشاره به لزوم شکرگزاری نعمت‌های خداوند، گفت: مردم با استفاده صحیح از آب، شکر گزار نعمت بارندگی باشند.

** نماز جمعه میناب

حجت الاسلام علی نجاتی زاده امام جمعه موقت میناب از حفاری‌های شهری در این شهرستان انتقاد کرد و گفت:حفاری‌ها باید در زمان مناسب و پیش از فصل بارندگی صورت گیرد.

** نماز جمعه رودان

حجت الاسلام و المسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان گفت: در شرایط جنگ روانی دشمن همگان باید متحد از دولت حمایت کنند

** نمازجمعه سیریک

حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک با اشاره به بسته شدن راه‌های ارتباطی در شهرستان گفت: امروز نیازمند اورژانس هوایی هستیم و مسئولان باید به داد دهستان گونمردی برسند.

** نماز جمعه بستک

حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری گفت: باید تلاش کرد فرهنگ دوری از اسراف و استفاده بهینه از نعمت‌های الهی در جامعه اسلامی نهادینه شود.

بیشتر بخوانید؛ نماز جمعه شهرستان‌های هرمزگان ۹ آبان

** نماز جمعه اهل سنت بستک

سید سلیمان حسینی امام جمعه اهل سنت بستک گفت: بارش‌های اخیر نعمتی بزرگ و نشانه‌ای روشن از رحمت بی پایان خداوند است.

** نمازجمعه بندرخمیر

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندر خمیرگفت: شب یلدا فرصتی ارزشمند برای ترمیم روابط اجتماعی و دستگیری از نیازمندان است.

نماز جمعه حاجی آباد

حجت الاسلام و المسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد نیز از تلاش امدادگران و نیرو‌های هلال احمر در مدیریت صحیح بحران سیل در این شهرستان قدردانی کرد.

** نماز پارسیان

حجت الاسلام جواد اسماعیل نیا امام جمعه پارسیان گفت: مسئولان با مدیریت سیلاب از بروز خسارت‌های سنگین به مردم جلوگیری کنند.

** نماز جمعه هرمز

حجت‌الاسلام جعفر رستاخیز امام جمعه هرمز از خدمات شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های نظامی و انتظامی و به‌ویژه موکب‌های مردمی برای خدمت رسانی مردم قدردانی کرد.