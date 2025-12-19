پخش زنده
امامان و خطیبان در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستانهای هرمزگان علاوه بر دعوت مردم به تقوای الهی به مسائل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی اشاره کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛** شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس با اشاره به لزوم شکرگزاری نعمتهای خداوند، گفت: مردم با استفاده صحیح از آب، شکر گزار نعمت بارندگی باشند.
** نماز جمعه میناب
حجت الاسلام علی نجاتی زاده امام جمعه موقت میناب از حفاریهای شهری در این شهرستان انتقاد کرد و گفت:حفاریها باید در زمان مناسب و پیش از فصل بارندگی صورت گیرد.
** نماز جمعه رودان
حجت الاسلام و المسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان گفت: در شرایط جنگ روانی دشمن همگان باید متحد از دولت حمایت کنند
** نمازجمعه سیریک
حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک با اشاره به بسته شدن راههای ارتباطی در شهرستان گفت: امروز نیازمند اورژانس هوایی هستیم و مسئولان باید به داد دهستان گونمردی برسند.
** نماز جمعه بستک
حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری گفت: باید تلاش کرد فرهنگ دوری از اسراف و استفاده بهینه از نعمتهای الهی در جامعه اسلامی نهادینه شود.
** نماز جمعه اهل سنت بستک
سید سلیمان حسینی امام جمعه اهل سنت بستک گفت: بارشهای اخیر نعمتی بزرگ و نشانهای روشن از رحمت بی پایان خداوند است.
** نمازجمعه بندرخمیر
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندر خمیرگفت: شب یلدا فرصتی ارزشمند برای ترمیم روابط اجتماعی و دستگیری از نیازمندان است.
نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام و المسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد نیز از تلاش امدادگران و نیروهای هلال احمر در مدیریت صحیح بحران سیل در این شهرستان قدردانی کرد.
** نماز پارسیان
حجت الاسلام جواد اسماعیل نیا امام جمعه پارسیان گفت: مسئولان با مدیریت سیلاب از بروز خسارتهای سنگین به مردم جلوگیری کنند.
** نماز جمعه هرمز
حجتالاسلام جعفر رستاخیز امام جمعه هرمز از خدمات شبانهروزی دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و بهویژه موکبهای مردمی برای خدمت رسانی مردم قدردانی کرد.