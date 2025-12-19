استاندار مازندران در ادامه سفر هیئت اقتصادی استان به ازبکستان، از دانشگاه علوم پزشکی و یکی از بیمارستان‌های بزرگ تاشکند بازدید کرد.

سفر هیئت مازندران به ازبکستان وارد فاز علمی و درمانی شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در ادامه سفر هیئت اقتصادی استان به ازبکستان، به دعوت رسمی مقامات وزارت بهداشت این کشور از دانشگاه علوم پزشکی تاشکند و یکی از بیمارستان‌های بزرگ پایتخت بازدید کرد.

مهدی یونسی‌رستمی به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و معاون علوم پزشکی، در این بازدید که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تاشکند و جمعی از مسئولان وزارت بهداشت و درمان ازبکستان برگزار شد، ظرفیت‌های علمی، آموزشی و درمانی دو طرف را مورد بررسی قرار دادند.

در جریان این دیدار، گفت‌وگوهایی پیرامون توسعه همکاری‌های مشترک علمی، آموزشی و درمانی میان استان مازندران و ازبکستان انجام شد و مقرر شد رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به نمایندگی از استان، تفاهم‌نامه همکاری مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تاشکند را امضا کند.

این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه‌ساز تبادل علمی، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، توسعه فعالیت‌های پژوهشی و گسترش همکاری‌های درمانی میان دو مجموعه دانشگاهی باشد.

هیئت اقتصادی مازندران به ریاست استاندار و با همراهی فعالان بخش خصوصی، با هدف گسترش همکاری‌های تجاری، علمی و فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های استان و ایجاد مسیرهای جدید برای رونق اقتصادی و توسعه روابط بین‌المللی مازندران به ازبکستان سفر کرده است.