به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: حوالی ساعت ۱۶:۱۷ عصر روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴، در پی اعلام گزارشی مبنی بر گرفتار شدن کوهنورد در ارتفاعات کوهستانی روستای حصار بخش الند شهرستان خوی، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

حمید محبوبی، ادامه داد: بلافاصله یک تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان از شعبه هلال‌احمر این شهرستان با تجهیزات فنی به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر افزود: نجاتگران با وجود شرایط سخت جوی، بارش برف و صعب‌العبور بودن مسیر، پس از ساعت‌ها تلاش و پیمایش مسیر دشوار، به مصدوم دسترسی پیدا کردند.

محبوبی گفت: این عملیات دشوار که بیش از ۱۲ ساعت به طول انجامید، تا ساعت ۴:۱۵ بامداد روز جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ ادامه داشت و در نهایت مصدوم با تلاش نجاتگران هلال‌احمر به منطقه امن منتقل و جهت ادامه درمان به مرکز درمانی اعزام شد.