برف و یخبندان ۳ محور اصلی فریمان را مسدود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سه محور شهرستان فریمان به دلیل بارش سنگین برف و یخبندان عصر امروز ۲۸ آذرماه مسدود شد و تردد در جاده اصلی نیز با کندی همراه است.
فرماندار فریمان گفت : به دلیل بارش مستمر برف و شرایط نامساعد جوی، سه محور اصلی این شهرستان در محور سنگ بست- ملک آباد (جاده قدیم مشهد)، مسیر شهرستان زاوه در منطقه کله منار و محور فریمان به اسدآباد در بخش بالابند که به تربت حیدریه متصل میشود، به دلیل پوشش برف و یخبندان و رعایت ایمنی مسافران، مسدودشد.
مهدی ناصری از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و قبل از هر حرکت در جادهها، از وضعیت مسیرها اطلاع حاصل کنند. همچنین در محور اصلی فریمان-مشهد نیز بارش برف گزارش شده و تردد خودروها با کندی انجام میشود.
ناصری گفت: همه دستگاههای های امدادرسان و خدمات شهرستان در آمادگی کاملی به سر میبرند و آماده خدمت رسانی به مردم و رانندگان هستند.