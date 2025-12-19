مقامات امنیتی آمریکا اعلام کردند جسد فرد مظنون به تیراندازی مرگبار در دانشگاه براون که به کشته شدن دو دانشجو و زخمی شدن ۹ نفر در ایالت نیوهمپشایر انجامید پیدا شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، رسانه‌های آمریکا به نقل از منابع امنیتی امریکا اعلام کردند که این فرد همچنین در قتل یک استاد مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) نقش داشت، مرده پیدا شده است.

نیرو‌های پلیس اعلام کردند جنازه مردی ۴۸ ساله به نام «کلودیو مانوئل نِوس والِنتی» در یک واحد انبار در شهر سالم ایالت نیوهمپشایر کشف شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد او با شلیک گلوله به خودکشی دست زده است.

این گزارش‌ها می‌افزاید: با کشف جسد این فرد، جستجوی پنج‌روزه نیرو‌های فدرال، ایالتی و محلی که از ایالت رودآیلند آغاز شده و چند ایالت منطقه نیوانگلند را دربر گرفته بود، پایان یافت. این پرونده طی روز‌های گذشته نگرانی گسترده‌ای در میان دانشجویان و ساکنان این منطقه ایجاد کرده بود. مقامات امنیتی تأیید کردند این فرد مظنون اصلی تیراندازی روز شنبه در دانشگاه براون در شهر پراویدنس بوده که طی آن دو دانشجو به نام‌های «الا کوک» و «محمدعزیز عمروزکوف» جان خود را از دست دادند و ۹ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد او دو روز بعد از این حادثه، استاد دانشگاه MIT به نام «نونو اف. جی. لورِیرو» را در منزلش در حومه بوستون به قتل رسانده است.

کریستینا پکسون، رئیس دانشگاه براون، در یک نشست خبری اعلام کرد اگرچه هیچ‌چیز نمی‌تواند اندوه خانواده‌های قربانیان را جبران کند، اما پایان این پرونده می‌تواند به جامعه دانشگاهی کمک کند تا به‌تدریج به آرامش بازگردد.

مظنون که شهروند پرتغال و دارای اقامت دائم قانونی آمریکا بوده، بیش از دو دهه پیش برای مدت کوتاهی در دانشگاه براون در رشته فیزیک تحصیل کرده، اما بدون دریافت مدرک دانشگاه را ترک کرده و از آن زمان هیچ ارتباطی با این مرکز آموزشی نداشته است. آخرین محل اقامت او در آمریکا شهر میامی اعلام شده است.

به گفته دادستان فدرال ایالت ماساچوست، بررسی‌ها نشان می‌دهد مظنون و استاد مقتول MIT پیش‌تر در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ در یک برنامه دانشگاهی در پرتغال هم‌دوره بوده‌اند، هرچند انگیزه دقیق این حملات هنوز مشخص نشده است.

پیشرفت اصلی در شناسایی مظنون زمانی حاصل شده است که یک شاهد عینی در پراویدنس، که تجربه خود را در شبکه اجتماعی ردیت منتشر کرده بود، اطلاعات مهمی درباره خودروی مظنون در اختیار پلیس قرار داد. این اطلاعات پلیس را به قرارداد اجاره خودرو و در نهایت به هویت فرد مظنون رساند.

این فرد پس از تیراندازی در دانشگاه براون، ایالت رودآیلند را ترک کرده و با تغییر پلاک خودرو و استفاده از تلفن و کارت‌های بانکی غیرقابل ردیابی تلاش کرده بود نیرو‌های امنیتی را گمراه کند.

رسانه‌های آمریکا اعلام کردند:پس از کشف جسد مظنون، دو قبضه سلاح و وسایلی که پیش‌تر در تصاویر دوربین‌های مداربسته همراه او دیده شده بود، در محل پیدا شد. مقامات امنیتی اعلام کردند تحقیقات درباره جزئیات پرونده و انگیزه‌های احتمالی همچنان ادامه دارد، اما تهدید فوری برای دانشگاه‌ها و ساکنان منطقه برطرف شده است.