پیام تسلیت مدیر دفتر منطقهای خاورمیانه صلیب سرخ در پی درگذشت نجاتگر محمد قربان
مدیر دفتر منطقهای خاورمیانه صلیب سرخ در پی درگذشت نجاتگر محمد قربان پیام تسلیت صادر کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر دفتر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر، در پی جانباختن نجاتگر محمد قربان حین انجام وظیفه، با صدور پیامی این ضایعه را به رئیس و خانواده بزرگ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تسلیت گفت.
متن حسام الشرکاوی به این شرح است: از طرف دفتر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای فدراسیون بینالمللی جمعبتهای صلیب سرخ و هلال احمر، مایلم مراتب تسلیت صمیمانه خود را به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و خانواده نجاتگر شجاع محمد قربان که به طرز غمانگیزی جان خود را در حین انجام وظیفه از دست داد، ابراز کنم. شجاعت و فداکاری او مظهر والاترین ارزشهای خدمات بشردوستانه است.