کارشناس هواشناسی لرستان برای چند روز آینده، کاهش دمای هوا در استان را پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، راضیه پیله وران گفت: از نظر نوسانات دمایی از امروز ۲۸ آذر تا دوشنبه هفته پیش رو به دلیل نفوذ هوای سرد، دماهای شبانه به ویژه در مناطق سردسیر به طور محسوسی کاهش مییابد که مدیریت بهینه مصرف حاملهای انرژی ضروری است.
وی افزود: از فردا تا سهشنبه، افزایش پوشش ابر و گاهی سرعت وزش باد پدیدههای غالب آسمان منطقه خواهند بود.
به گفته کارشناس هواشناسی لرستان، امروز در همه نقاط استان شاهد پوشش ابر و وزش باد نسبتأ شدید تا شدید لحظهای بودیم.
پیله وران ادامه داد: همچنین در این مدت در ادامه فعالیت سامانه بارشی و تمرکز هسته بارشها در مناطق شرقی استان بارش پراکنده باران، گاهی رعدوبرق، در مناطق سردسیر رگبار برف و در ارتفاعات و گردنهها بارش برف پیش بینی شده است.
وی گفت: پیرو هشدار سطح زرد و نارنجی صادره، این شرایط ناپایدار با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی معابر، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، کولاک برف در محورهای مواصلاتی و کوهستانی، احتمال انسداد برخی نقاط، مه آلودگی هوا، خسارت به برخی محصولات و سازه ها و خطر سقوط اشیا همراه خواهد بود.