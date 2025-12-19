یک کارتن‌خواب بر اثر ریزش سقف پناهگاه او در بیابانهای حاشیه مشهد جان باخت.

جان باختن یک کارتن‌خواب بر اثر ریزش سقف پناهگاه او در حاشیه مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: ساعت ۱۲:۵۱ ظهر جمعه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴، مورد محبوسی در یک حفره واقع در بیابان های اطراف شهر در انتهای توس ۳۳ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

آتش‌پاد دوم حسن نجمی افزود: بلافاصله تیمهای عملیاتی به محل اعزام شدند که مشخص شد یک مرد کارتن‌خواب درون حفره‌ای که در دیواره یک کال ایجاد کرده بود، بر اثر ریزش سقف محبوس شده است.

وی گفت: متأسفانه با حضور نیرو‌های اورژانس و بررسی شرایط، فوت این فرد تأیید شد.

وی در پایان با اشاره به خطرات اینگونه پناهگاه‌های ناایمن، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه یا افراد بی سرپناه در معرض خطر، مراتب را به سرعت به تلفن ۱۳۷ گزارش دهند.