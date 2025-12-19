پخش زنده
استاندار گیلان در نشست کارگروه ملی مدیریت پسماند با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: سایت دفن زباله در گیلان یک هشدار جدی برای محیط زیست استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، استاندار گیلان در نشست کارگروه ملی مدیریت پسماند با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: در گیلان، از سال ۱۳۶۳، در یکی از بهترین و حساسترین نقاط طبیعی کشور، یعنی قلب جنگلهای هیرکانی با قدمتی چند میلیونساله، سایت دفن زباله ایجاد شده است سایتی که روزانه حدود ۸۰۰ تا هزار تن زباله در آن دفن میشود و این یک هشدار جدی برای محیطزیست استان است.
هادی حقشناس افزود: با توجه به میانگین تولید سرانه زباله بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم، روزانه حدود ۲ هزار تن پسماند در استان گیلان تولید میشود که از این میزان، نزدیک به هزار تن مربوط به شهرهای رشت، صومعهسرا و فومن است. وی گفت: حدود ۵۰۰ تن زباله نیز در شرق استان و در دو سایت لاهیجان و رودسر دفع میشود و ۵۰۰ تن دیگر مربوط به انزلی، تالش و آستارا است.
استاندار گیلان افزود: سال ۱۳۹۲ با یک شرکت به نام TST قراردادی بین وزارت کشور، استانداری و شهرداری رشت منعقد شد که طبق این قرارداد، قرار بود زبالهسوزی با هزینه ۴۰ میلیون دلار آورده شود، اما فقط ۱۰ میلیون دلار پرداخت شد و هیچ اقدامی انجام نگرفت.
هادی حق شناس افزود: با این شرایط، دفن زباله در گیلان عملاً امکانپذیر نیست و دیگر نمیتوانم درباره دفن زباله صحبت کنیم و باید درباره انتقال حرف بزنیم.
وی گفت: باید امکانات حمل و انتقال پسماند در اختیار ما قرار گیرد تا زباله به نقطهای دیگر منتقل شود؛ همانطور که امروز در مازندران انجام میشود و ما در گذشته در گلستان انجام میدادیم.