به دلیل شرایط خاص جوی، مدارس شهرستان‌های فاریاب، بم، بافت، زرند در روز شنبه ۲۹ آذر به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان اعلام کرد که به دلیل شرایط خاص جوی، تمامی مدارس شهرستان‌های فاریاب، بم، بافت، زرند و راین در روز شنبه ۲۹ آذر به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.



همچنین به‌دلیل ادامه بارش برف و باران و برودت هوا، برنامه مدارس برخی شهرستان های استان روز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ شرایط زیر اعلام شد:

‏• کلیه مراکز پیش‌دبستانی و مدارس ابتدایی (دور اول و دوم) شهرستان رابر تعطیل و آموزش به‌صورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد مطابق برنامه‌های اعلامی پیگیری خواهد شد،‏• کلیه امتحانات داخلی نوبت اول مدارس متوسطه (دور اول و دوم) در شهرستان رابر از ساعت ۹:۳۰ صبح به بعد برگزار می‌شوند.

‏• مدارس شهرستان‌های فاریاب، بافت و گلباف (از جمله شعبه‌های حرمک و کشیت) در تمامی مقاطع تعطیل اعلام شدند.

همچنین امتحانات داخلی دانش‌آموزان قلعه‌گنجی لغو شد، اما مدارس این شهرستان دایر است، مدارس شهرستان قلعه‌گنج فردا شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ دایر بوده و فعالیت آموزشی طبق برنامه ادامه خواهد داشت، امتحان داخلی نوبت اول مدارس متوسطه اول و دوم شهرستان قلعه‌گنج فردا لغو شد.