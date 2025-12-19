



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ با ادامه بارش‌ها و ورود سامانه جدید از روز گذشته به فارس بارش‌ها در شمال به صورت برف و در جنوب به صورت بارش‌های شدید ادامه دارد.

این بارش‌ها که خوشحالی مردم، کشاورزان و دامداران را به دنبال داشت، باعث جاری شدن مسیل ها، آبشار‌های فصلی و افزایش ورودی سد‌ها و همچنین جریان یافتن رودخانه خشک شیراز شد.

به گفته علیزاده فرماندار شهرستان لامرد شدت این بارش‌ها سبب بسته شدن مسیر چند روستا و تخریب ۶۰۰ منزل روستایی در شهرستان لامردشد و تلاش برای بازگشایی مسیر‌های مسدود شده در حال انجام است.