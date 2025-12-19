پخش زنده
تداوم بارش باران در استان موجب شادمانی مردم به ویژه کشاورزان شد؛ اما از سوی دیگر ورود سیلاب به برخی خانهها باعث خانه به دوشی برخی شهروندان جنوب استان شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ با ادامه بارشها و ورود سامانه جدید از روز گذشته به فارس بارشها در شمال به صورت برف و در جنوب به صورت بارشهای شدید ادامه دارد.
این بارشها که خوشحالی مردم، کشاورزان و دامداران را به دنبال داشت، باعث جاری شدن مسیل ها، آبشارهای فصلی و افزایش ورودی سدها و همچنین جریان یافتن رودخانه خشک شیراز شد.
به گفته علیزاده فرماندار شهرستان لامرد شدت این بارشها سبب بسته شدن مسیر چند روستا و تخریب ۶۰۰ منزل روستایی در شهرستان لامردشد و تلاش برای بازگشایی مسیرهای مسدود شده در حال انجام است.