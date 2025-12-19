به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در اطلاعیه روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه آمده است: بعلت بروز اتفاق پیش بینی نشده و ادامه انجام عملیات تعمیر بر روی شیر اصلی شبکه آبرسانی در بلوار استاد شهریار، آب مناطق بلوار استاد شهریار و خیابان‌های اسماعیل زاده، شکارچی، حکیم نظامی، صبا،۸شهریور، نسیم ذاکر، آپادانا، وکیلی، سنگر، کوی مریم و فرعی‌های منشعب، فردا روز شنبه به تاریخ ۲۹ آذرماه از ساعت ۱۰لغایت ۱۶، قطع یا با افت فشار همراه خواهد شد.