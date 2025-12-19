پخش زنده
روستاهای مدوار و سریزد در شهرستان مهریز، با قدمتی چند هزار ساله، آثار تاریخی کمنظیر، طبیعتی چشمنواز و آیینهای ریشهدار فرهنگی، به عنوان دو روستای هدف گردشگری، ظرفیتی قابل توجه برای جذب گردشگران و رونق اقتصاد محلی این منطقه ایجاد کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، روستاهای مدوار و سریزد در شهرستان مهریز، با ترکیبی از تاریخ، طبیعت و فرهنگ، به مقاصدی جذاب برای گردشگران و علاقهمندان به زندگی سنتی تبدیل شدهاند. دهیار مدوار و مسئول گردشگری سریزد ظرفیتهای این دو روستا را معرفی کردند.
فلاح دهیار روستای مدوار، با اشاره به جایگاه ویژه این روستا گفت: مدوار در جوار منطقه تفرجگاهی غربالبیز قرار دارد و با جمعیتی حدود ۴۰۰ خانوار و نزدیک به ۱۵۰۰ نفر، یکی از مناطق مستعد گردشگری شهرستان مهریز است. قدمت این روستا به بیش از ۲۵۰۰ سال پیش بازمیگردد و بخشهایی که قدیمترها به نام شاهنشین شناخته میشدند، گواهی بر تاریخ کهن این منطقه هستند.
وی افزود:وجود قبری تاریخی با قدمتی بیش از ۲۵۰۰ سال، از مهمترین آثار تاریخی مدوار هستند. همچنین درختان کهنسال توت و پیلهوری، یادگار گذشته و بخشی از میراث طبیعی روستا به شمار میروند که در حال ثبت ملی هستند.
فلاح همچنین به ظرفیتهای طبیعی و گردشگری مدوار اشاره کرد:چشمه غربالبیز، رودخانه، دریاچه، کوه و دشتهای سرسبز، امکان تجربه کامل گردشگری طبیعی را فراهم میکنند و به ویژه در فصل بهار، روستا به منطقهای سرسبز و خوشآبوهوا تبدیل میشود.
وی در پایان تأکید کرد:اهالی مدوار مردمی خونگرم و مهماننواز هستند و حضور گردشگران در این روستا، فرصتی برای تجربه فرهنگ و زندگی محلی فراهم میکند.
در کنار مدوار، روستای تاریخی سریزد نیز از دیگر روستاهای هدف گردشگری شهرستان مهریز است. دیداری، مسئول گردشگری ارگ سریزد، با اشاره به اهمیت تاریخی روستا گفت:قلعه تاریخی سریزد با قدمتی حدود ۱۷۰۰ سال، به دوره ساسانیان بازمیگردد و به عنوان نخستین صندوق امانات ایران و جهان شناخته میشود. کاروانها و تجار مسیر جاده ادویه، طلا، جواهرات و کالاهای ارزشمند خود را در این قلعه نگهداری میکردند.
وی افزود:علاوه بر قلعه، مجموعه کاروانسراهای صفوی، سلجوقی و ایلخانی، چاپارخانهها، آبانبارها و دروازههای تاریخی، از دیگر آثار شاخص این روستا هستند که نشاندهنده اهمیت تجاری و فرهنگی سریزد در گذشته است.
دیداری همچنین به ظرفیتهای طبیعی سریزد اشاره کرد:باغات انار، انجیر، درختان توت و خرمالو و زمینهای زراعی، منظرهای سرسبز و دلنشین به روستا بخشیدهاند و عمده فعالیت کشاورزی مردم شامل کاشت گندم و جو است.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی روستا گفت:آداب و رسوم سنتی مردم سریزد، از جمله مراسم مذهبی ایام دهه محرم و آیین «نخل برداری» در ظهر عاشورا در حسینیه روستا، جلوهای از فرهنگ و هویت منطقه است و برای گردشگران فرصتی برای آشنایی با سنتهای کهن مهریز فراهم میکند.
روستاهای مدوار و سریزد با ترکیب تاریخ، طبیعت و فرهنگ، نه تنها مقصدی جذاب برای گردشگران هستند، بلکه نمادی از هویت و زندگی سنتی مردم شهرستان مهریز محسوب میشوند. این دو روستا، با ظرفیتهای منحصربهفرد خود، میتوانند سهم قابل توجهی در رونق گردشگری و توسعه اقتصاد محلی ایفا کنند.