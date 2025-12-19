نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۸ آذر در منطقه پردیسان، شهر‌ها و بخش‌های استان نیز اقامه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت الاسلام نظری امام جمعه موقت پردیسان جهاد تبیین را مهمترین وظیفه نهاد‌های فرهنگی دانست و گفت: نباید جامعه گرفتار تحریف دشمنان شود و این وظیفه سنگین بر عهده همه نهاد‌های فرهنگیست.

حجت الاسلام کرمی پور امام جمعه قنوات با اشاره به دسیسه‌های دشمنان به ویژه آمریکا در عرصه‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران گفت:مقاومت بهترین راه برای به زانو درآوردن دشمنان است.

حجت الاسلام غروی امام جمعه سلفچگان، بر لزوم هوشیاری همه قشر‌ها به ویژه جوانان در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن تاکید و بر افزایش سواد رسانه در خانواده‌ها تاکید کرد.

حجت الاسلام فاطمی بصیر امام جمعه جعفرآباد با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص حمایت از دولت تاکید کرد و گفت: مردم باید در کنار مطالبه گری، مراقب جنگ روانی دشمن باشند.

نماز عبادی سیاسی جمعه در شهر کهک و بخش فردو نیز اقامه شد.