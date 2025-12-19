پخش زنده
چند روز مانده به بلندترین شب سال، بانوان فیروزکوهی با گردهم آمدن در کنار یکدیگر، به پخت شیرینیهای محلی میپردازند؛ شیرینیهایی، چون بِرِشتوک، بِرنجَک، بُرساق، قُطاب و پنجرهای که از دیرباز زینتبخش جشنها و آیینهای سنتی این شهرستان بودهاند.
