مدیرعامل شرکت گاز مازندران از قطع مقطعی گاز ویلاها و سکونتگاه‌های غیر‌دائم استان با هدف مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه گاز در روزهای سرد سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت گاز مازندران از قطع گاز ویلاها و سکونتگاه‌های غیر‌دائم در سطح استان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای مدیریت مصرف، تأمین پایدار گاز مشترکان دائمی و عبور ایمن از روزهای سرد سال انجام می‌شود.

هژبر جوادی با اشاره به افزایش مصرف گاز در فصل سرما اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع و ضرورت تأمین گاز بخش خانگی، مراکز حساس و مشترکان دائمی، گاز ویلاها و سکونتگاه‌های غیر‌دائم که عمدتاً مصرف غیرضروری دارند، به‌صورت مقطعی قطع می‌شود.

وی افزود: ویلاهایی که خالی از سکنه هستند اما همچنان از سیستم‌های گرمایشی استفاده می‌کنند، مشمول این طرح بوده و گاز آن‌ها قطع خواهد شد؛ زیرا تداوم مصرف در این واحدها فشار مضاعفی بر شبکه گاز استان وارد می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با تأکید بر اولویت‌بندی مصرف تصریح کرد: هدف از این تصمیم، حفظ پایداری شبکه گاز، جلوگیری از افت فشار و پیشگیری از بروز بحران برای مشترکان ساکن و دائمی است و همکاری شهروندان، به‌ویژه مالکان ویلاها، نقش مهمی در تداوم خدمت‌رسانی ایمن و عادلانه دارد.

جوادی همچنین از هم‌استانی‌ها خواست با رعایت الگوی مصرف بهینه و تنظیم دمای رفاه، شرکت گاز را در مدیریت بهتر شبکه یاری کنند

وی خاطرنشان کرد: هر میزان صرفه‌جویی، به معنای کمک به گرمایش پایدار منازل و مراکز حیاتی استان خواهد بود.