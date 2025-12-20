پخش زنده
در پی تداوم فعالیت سامانه بارشی در بخش عمدهای از کشور، سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اجرای عملیات های برفروبی و نمکپاشی، عبور و مرور ایمن را در محورهای شریانی و روستایی کشور حفظ کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشینآلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به استمرار بارش برف و باران در اغلب استانهای کشور اعلام کرد: طی شش روز گذشته، عملیات برفروبی و نمکپاشی در بیش از ۱۲۰ هزار کیلومتر از راههای شریانی و ۱۶۰ هزار کیلومتر از راههای روستایی اجرا شده که حدود ۱۲ هزار روستا را تحت پوشش قرار داده است.
حبیب جمشیدی افزود: در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۸ آذر، همزمان با فعالیت سامانه بارشی، عملیات راهداری زمستانی با بهکارگیری ۵۶۷۰ دستگاه ماشینآلات تخصصی و مشارکت ۶۳۰۰ نفر راهدار در محورهای مختلف کشور انجام شده است.
وی با بیان اینکه در این مدت حدود ۴۵ هزار تُن شن و نمک در سطح جادهها مصرف شده است، تصریح کرد: راهداران کشور همچنین با امدادرسانی به ۷۱۷ خودروی گرفتار در برف، زمینه اسکان موقت ۷۴ نفر از هموطنان را در راهدارخانهها فراهم کردند.