مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی از امروز شنبه ۲۹ آذرماه اجرا می‌شود و اعتبار این مرحله به دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مرحله به هر نفر از مشمولان ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا‌های اساسی تعلق می‌گیرد. این اعتبار به‌صورت الکترونیکی شارژ شده و خانوار‌های مشمول می‌توانند از آن برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی تعیین‌شده استفاده کنند.

امکان استفاده از کالابرگ الکترونیکی در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد در سراسر کشور فراهم شده است. این فروشگاه‌ها شامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشی‌های محلی هستند تا دسترسی خانوار‌ها در شهر‌ها و روستا‌ها به کالا‌های اساسی تسهیل شود.

طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از معیشت خانوارها، تقویت قدرت خرید و کاهش فشار هزینه‌های کالا‌های ضروری به‌صورت مرحله‌ای و بر اساس دهک‌بندی درآمدی در حال اجراست. مسئولان اعلام کرده‌اند پرداخت‌ها در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد داشت و مراجع رسمی درباره جزئیات هر مرحله اطلاع رسانی می کنند.