پرواز ۹۳۰ ایرتور به دلیل شرایط نامساعد جوی به تهران بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، طبق اعلام شرکت هواپیمایی ایرتور، پرواز شماره ۹۳۰ این شرکت که به مقصد فرودگاه شهید کاوه بیرجند در حال انجام بود، به دلیل شرایط نامساعد جوی فرودگاه بیرجند به تهران بازگشت.

صدری، مدیر روابط عمومی اداره‌کل فرودگاه‌های استان خراسان جنوبی، در این‌باره اعلام کرد: پس از نشستن هواپیما در فرودگاه مهرآباد تهران، بررسی‌های لازم در خصوص شرایط آب‌وهوایی انجام خواهد شد و بر اساس نتایج این بررسی‌ها، تصمیم‌گیری در خصوص انجام مجدد پرواز یا ابطال آن صورت می‌گیرد.

وی افزود: به محض اعلام تصمیم نهایی از سوی شرکت هواپیمایی، اطلاع‌رسانی لازم به مسافران و مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد.

ایمان صدری گفت: به دلیل شرایط نامساعد جوی، پرواز ۹۳۱ شرکت هواپیمایی ایرتور هم در مسیر تهران–بیرجند–تهران ابطال شد.

وی گفت: پرواز شرکت هواپیمایی ایرتور در مسیر تهران-بیرجند-تهران مقرر بود ساعت ۰۷:۱۰ وارد فرودگاه بیرجند شود.