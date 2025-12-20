به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رضا فلاح با تأکید بر نقش اقدامات پیشگیرانه گفت: در حالی که در گذشته با بارش‌هایی در حدود ۸۰ میلی‌متر شاهد تخریب گسترده و حتی تلفات بودیم، این بار با ثبت بیش از ۱۷۰ میلی‌متر بارندگی، حتی یک مورد تلفات جانی گزارش نشده است.

وی افزود: جمعیت هلال احمر در حال حاضر در ۱۶ شهرستان استان کرمان فعال است و حدود ۲۷۰ امدادگر به ویژه در مناطق جنوبی استان در حال خدمت‌رسانی هستند.

وی با بیان اینکه عملیات امدادی بر اساس یک طرح عملیاتی واحد و با تقسیم مأموریت میان شهرستان‌ها انجام شده است گفت: اقدامات انجام‌شده شامل انتقال مصدومان، تخلیه آب منازل، اسکان اضطراری افراد در مساجد و پایگاه‌های جاده‌ای، انتقال افراد به اماکن امن، توزیع اقلام امدادی و کمک به خودرو‌های گرفتار در مسیر‌ها بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان با اشاره به دشواری دسترسی به برخی مناطق از جمله جازموریان، رودبار و بخش‌هایی از فاریاب افزود: با وجود بسته شدن برخی مسیرها، امدادرسانی ادامه یافته و نیرو‌ها همچنان در منطقه حضور خواهند داشت.

فلاح، همچنین از تأمین مناسب تجهیزات و اقلام امدادی خبر داد و گفت: با تخصیص اعتبارات ستاد بحران کشور که سهم قابل توجهی از آن به استان کرمان اختصاص یافته، انبار‌های هلال‌احمر استان در وضعیت مناسبی قرار دارد و امکان پوشش کامل امدادی فراهم شده است.