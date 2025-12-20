به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حوادث رانندگی در جاده‌های استان سمنان در هفته‌ای که گذشت یک کشته و ۳۷ مصدوم بر جای گذاشت.

تصادف ساینا و سمند و واژگونی سمند در کیلومتر ۲۱ محور آرادان به سرخه ۴ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۱۵۳ محور سبزوار به میامی ۳ مصدوم ، تصادف پراید و پژو پارس در کیلومتر ۹ محور ایوانکی به گرمسار ۴ مصدوم ، واژگونی کوئیک در کیلومتر ۴۵ محور دامغان به سمنان ۳ نفر ، تصادف زنجیره‌ای ۴ سواری در کیلومتر ۱۷ محور شاهرود به آزادشهر ۷ مصدوم ، تصادف تیبا و پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۱ محور شهمیرزاد به فولادمحله ۴ مصدوم ، تصادف نیسان و پراید کیلومتر ۲۴ محور دامغان به فولاد محله ۵ مصدوم ، تصادف کامیون و پراید در کمربندی دامغان به سمت سمنان یک کشته و ۲ مصدوم و واژگونی تیبا در کیلومتر ۲۲ محور ایوانکی به گرمسار ۵ مصدوم بر جای گذاشت .