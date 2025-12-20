دیدار محلهمحور استاندار آذربایجانغربی با اهالی روستای قرهحسنلوی روضه ارومیه
ملاقات مردمی رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با اهالی روستای قرهحسنلوی روضه ارومیه با حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان در مسجد امام حسن مجتبی (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ در این آیین میز خدمت تعدادی از ادارات کل و دستگاههای استانی و شهری در محل مسجد برپا شده و استاندار آذربایجانغربی و مسئولان مربوطه ضمن استماع مستقیم مطالبات و مشکلات مردم، گزارشی از برنامهها و اقدامات حوزههای متبوع خود ارائه کردند.
همچنین اهالی روستای قرهحسنلو مهمترین مسائل و نیازهای خود را در حوزههای عمرانی، زیرساختی، خدماترسانی و معیشتی مطرح نموده و استاندار آذربایجانغربی و مسئولان حاضر با ارائه توضیحات لازم، بر پیگیری و تسریع در رسیدگی به موضوعات مطرحشده تأکید کردند.
این دیدار با هدف تقویت ارتباط مستقیم با مردم، بررسی میدانی مشکلات محلی و تسهیل فرآیند رسیدگی به درخواستهای شهروندان برگزار شد.