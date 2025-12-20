به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این آیین میز خدمت تعدادی از ادارات کل و دستگاه‌های استانی و شهری در محل مسجد برپا شده و استاندار آذربایجان‌غربی و مسئولان مربوطه ضمن استماع مستقیم مطالبات و مشکلات مردم، گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات حوزه‌های متبوع خود ارائه کردند.

همچنین اهالی روستای قره‌حسنلو مهم‌ترین مسائل و نیاز‌های خود را در حوزه‌های عمرانی، زیرساختی، خدمات‌رسانی و معیشتی مطرح نموده و استاندار آذربایجان‌غربی و مسئولان حاضر با ارائه توضیحات لازم، بر پیگیری و تسریع در رسیدگی به موضوعات مطرح‌شده تأکید کردند.

این دیدار با هدف تقویت ارتباط مستقیم با مردم، بررسی میدانی مشکلات محلی و تسهیل فرآیند رسیدگی به درخواست‌های شهروندان برگزار شد.