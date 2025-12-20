پخش زنده
رئیس بنیاد ایرانشناسی آذربایجانغربی بر ضرورت راهاندازی مرکز اسناد ملی در استان تأکید کرد و گفت: ایجاد چنین مرکزی نقش مهمی در حفاظت از نسخ خطی و کتابهای ارزشمند ایفا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سعید عضدالدینی ملکی گفت: در حال حاضر آذربایجانغربی فاقد مرکزی تخصصی برای نگهداری اسناد تاریخی و آثار مکتوب فاخر است و این خلأ باید هرچه سریعتر برطرف شود.
وی افزود: بسیاری از اسناد و کتابهای نفیس در ارومیه هنوز ناشناخته مانده و نبود مکان مناسب برای حفظ آنها تهدیدی جدی برای میراث فرهنگی استان محسوب میشود.
ملکی در ادامه گفت: تأسیس مرکز اسناد ملی میتواند زمینهای برای شناسایی، ثبت و نگهداری نسخ خطی و آثار ارزشمند فراهم کند و در عین حال مردم و فرهیختگان را به اهدای اسناد و کتابهای کهن ترغیب نماید.
رئیس بنیاد ایرانشناسی استان همچنین اهدای اسناد و کتابها توسط فرهیختگان را اقدامی مؤثر در صیانت از فرهنگ و تاریخ بومی دانست و اظهار داشت: اگر این فرهنگ در جامعه نهادینه شود، بخشی از تاریخ مکتوب آذربایجانغربی برای نسلهای آینده ماندگار خواهد شد.