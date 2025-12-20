پیشرفت ۹۰ درصدی کنارگذر بوکان
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: کنارگذر بوکان ۲۱ کیلومتر بوده که روند اجرایی این طرح ۹۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛پیمان آرامون در بازدید از روند اجرای طرح کنارگذر بوکان، اظهار داشت: بیش از ۷ کیلومتر از این طرح آسفالت شده و باقی محور در مراحل پایانی بوده و به زودی وارد مرحله آسفالت میشود.
وی ادامه داد: طبق برنامهریزی انجام شده این طرح تا نیمه نخست سال آینده زیر بار ترافیک میرود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: طرح کنارگذر بوکان در ۲ مسیر رفت و برگشت به صورت کامل احداث میشود.
آرامون افزود: تکمیل پروژه احداث کنارگذر شهر بوکان با توجه به نیاز عمومی منطقه با جدیت پیگیری شود.
وی بیان کرد: اجرای این طرح در ساماندهی ترافیک درون و برونشهری شهرستان بوکان تأثیرگذار است.