مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: کنارگذر بوکان ۲۱ کیلومتر بوده که روند اجرایی این طرح ۹۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون در بازدید از روند اجرای طرح کنارگذر بوکان، اظهار داشت: بیش از ۷ کیلومتر از این طرح آسفالت شده و باقی محور در مراحل پایانی بوده و به زودی وارد مرحله آسفالت می‌شود.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده این طرح تا نیمه نخست سال آینده زیر بار ترافیک می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: طرح کنارگذر بوکان در ۲ مسیر رفت و برگشت به صورت کامل احداث می‌شود.

آرامون افزود: تکمیل پروژه احداث کنارگذر شهر بوکان با توجه به نیاز عمومی منطقه با جدیت پیگیری شود.

وی بیان کرد: اجرای این طرح در ساماندهی ترافیک درون و برون‌شهری شهرستان بوکان تأثیرگذار است.