به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، گفت: مرتضی بیدآبادی گفت: برای اقلامی مانند پسته، بادام و چهارمغز سقف قیمتی مشخص شده و با هرگونه تخلف و افزایش قیمت غیرمنطقی، برخورد قانونی و تشکیل پرونده‌های سنگین انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بازرسی‌ها در میدان بار و همچنین در سطح خرده‌فروشی‌های شهر در طرح نظارتی بازار شب یلدا در حال اجراست، بیان کرد: پیرو جلسه ٢٢ آذر در محل دفتر اقتصادی استانداری مقرر شد سقف قیمت انواع آجیل ابلاغ و اساس پرونده‌های تعزیراتی شود که لیست قیمت‌ها در این رابطه به تمامی ذینفعان و بازرسین با موارد اطلاع رسانی شده است.

بیدآبادی با اشاره به قیمت انواع آجیل درجه یک در بازار شب یلدا، تصریح کرد: در حال حاضر هر کیلو آجیل چهار مغز درجه یک، یک میلیون ۶۰۰ هزار تومان، آجیل مخلوط درجه یک، یک میلیون تومان، آجیل شیرین درجه یک هر کیلو ۷۰۰ هزار تومان، برگه زردآلو درجه یک ۳۰۰ هزار تومان، تخمه ژاپنی درجه یک ۵۵۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

وی ادامه داد: هر کیلو پسته درجه یک احمدآقایی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پسته اکبری درجه یک نیز یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان، پسته کله قوچی درجه یک نیز یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، پسته فندقی درجه یک به قیمت یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان در واحد‌های آجیل و خشکبار سطح بازار همدان در حال عرضه است.

بیدآبادی قیمت هر کیلو بادام درختی خام ایرانی درجه یک یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، بادام درختی خام خارجی درجه یک نیز یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، بادام هندی ریز درجه یک نیز یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، بادام هندی درشت درجه یک، یک میلیون ۴۰۰ هزار تومان، بادام هندی درشت بدون شکستگی درجه یک هر کیلو یک میلیون ۶۵۰ هزار تومان، بادام زمینی آستانه درجه یک ۴۰۰ هزار تومان برشمرد و خاطرنشان کرد: هر کیلو کشمش درجه یک ۳۵۰ هزار تومان، تخمه آفتابگردان کانادایی نوع یک ۲۸۰ هزار تومان، تخمه آفتابگردان سنقری نوع یک ۲۳۰ هزار تومان، تخمه کدو ایرانی نوع یک ۳۳۰ هزار تومان، تخمه کدو خارجی نوع یک ۴۸۰ هزار تومان، مغز گردو ایرانی درجه یک هر کیلو یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، مغز فندق ایرانی درجه یک نیز دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در واحد‌های آجیل و خشکبار فروشی در حال عرضه به مشتریان است.

وی همچنین با اشاره به قیمت شیرینی نیز اظهار داشت: هر کیلو شیرینی گل محمدی (دانمارکی) ۲۴۰ هزار تومان، شیرینی پاپیونی (زبانی) ۲۴۰ هزار تومان، شیرینی کشمشی ۲۴۰ هزار تومان، شیرینی مربایی ۲۴۰ هزار تومان، نان روغنی سنتی سوغات همدان هر کیلو ۲۴۰ هزار تومان، کماج مخصوص کم کنجد سوغات همدان ۱۷۵ هزار تومان، کماج مخصوص پرکنجد سوغات همدان ۲۰۰ هزار تومان، انواع شیرینی‌تر دیسی یا با خامه پاستوریزه هر کیلو ۳۰۰ هزار تومان، شیرینی‌تر لطیفه-خامه‌ای، رولت با خامه پاستوریزه نیز ۳۲۰ هزار تومان، کیک یخچالی ساده هر کیلو ۳۰۰ هزار تومان، کیک یخچالی مغزدار ۳۲۰ هزار تومان، نان قندی کم کنجد (نان چای) سوغات همدان ۱۵۰ هزار تومان و پرکنجد ۱۷۰ هزار تومان، شیرینی کیک یزدی ۱۸۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

وی با بیان اینکه قیمت تمام اقلام شیرینی با لحاظ وزن جعبه لحاظ شده و تمامی فروشگاه‌ها موظف به خالص فروشی و کسر وزن جعبه در زمان فروش کالا هستند، ادامه داد: اقلام شیرینی خارج از نرخ‌نامه باید پس از تایید رئیس اتحادیه در محل واحد صنفی نصب و این اقلام نیز با رعایت خالص فروشی قیمت‌گذاری شده باشند.

وی گفت: وزن استاندارد جعبه‌های شیرینی بر اساس استاندارد ٣٣٤١ بوده و درج قیمت تمامی محصولات در رابطه با کیک و شیرینی اجباری است.

معاون بازرسی صمت همدان همجنین با اشاره به قیمت روزانه میوه شب یلدا در بازار همدان نیز اظهار کرد: قیمت میوه بر اساس کیفیت متفاوت بوده و در این رابطه در حال حاضر هندوانه درجه یک هر کیلو حداکثر در میدان بار ۳۰ هزار تومان بوده و با احتساب ۲۰ درصد خرده فروشی باید بهترین هندوانه در شهر در خرده فروشی‌ها به قیمت ۳۶ هزار تومان باشد.

بیدآبادی ادامه داد: قیمت هر کیلو پرتقال تامسون درجه یک در عمده فروشی‌ها ۷۰ هزار تومان، انار ساوه و تبریز ۱۰۰ هزار تومان، انار کوهستان و دماوند ۱۴۰ هزار تومان، خیار رسمی ۴۰ هزار تومان، سیب لبنانی زرد و قرمز ۱۱۰ هزار تومان، موز هندی ۱۰۰ هزار تومان، موز پاکستانی درجه یک ۷۰ هزار تومان، موز فیلیپینی ۱۱۰ تومان، موز درجه یک اکوادور ۱۲۰ هزار تومان، نارنگی یافا درجه یک ۱۲۰ هزار تومان، لیمو شیرین درجه یک ۱۲۰ هزار تومان، لیمو ترش سنگی درجه یک ۱۸۰ هزار تومان، لیمو ترش میناب درجه یک ۲۲۰ هزار تومان، پرتقال ناول جنوب درجه یک ۱۰۰ هزار تومان، خرمالو کن با کیفیت ۱۲۰ هزار تومان، خرمالوی شمال درجه یک ۶۰ هزار تومان، نارنگی برگی درجه یک ۸۰ هزار تومان، کیوی با کیفیت ۱۱۰ هزار تومان، نارنج ۴۵ هزار تومان بوده که در خرده فروشی‌ها با احتساب ۲۰ درصد سود قانونی خرده فروشی‌ها به مشتریان به فروش می‌رسد.

وی همچنین قیمت هرکیلو کدو حلوایی در عمده فروشی‌ها را ۴۰ هزار تومان، شلغم و لبو با کیفیت ۳۰ هزار تومان، کاهو پیچ سالادی و کاهو رسمی با کیفیت ۲۰ هزار تومان، گوجه فرنگی بوته رس با کیفیت هر کیلو ۲۵ هزار تومان، گوجه فرنگی گلخانه‌ای با کیفیت ۱۰۰ هزار تومان و هر کیلو سبزی خوردن در عمده فروشی‌ها را ۴۰ هزار تومان برشمرد و افزود: هر کیلو سیب‌زمینی در عمده فروشی‌ها ۳۰ هزار تومان، پیاز زرد با کیفیت ۲۰ هزار تومان و پیاز قرمز با کیفیت ۲۲ هزار تومان بوده که در خرده فروشی‌ها باید با احتساب ۲۰ درصد سود قانونی خرده فروش انواع این میوه و سبزیجات در حال عرضه به مشتریان باشد و در غیر اینصورت قیمت بالاتر از این میزان، گران‌فروشی بوده و شهروندان می‌توانند این موارد گران‌فروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع‌رسانی کنند.

بیدآبادی با اشاره به اینکه اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۱۰ آذر در همدان آغاز شده و در این طرح، ۱۰ تیم بازرسی در شهرستان همدان و ۲۵ تیم در سطح استان به‌صورت فعال بر بازار یلدا نظارت می‌کنند، تاکید کرد: با هرگونه تخلف و افزایش قیمت غیرمنطقی در بازار شب یلدا برخورد قانونی و تشکیل پرونده‌های سنگین انجام خواهد شد.

معاون بازرسی صمت استان همدان گفت: از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری، پیگیر روند رسیدگی باشند.