به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مرحله نخست مسابقات تیراندازی با کمان رنکینگ کشور، امیر علی رحمانی و سارینا عبداله پور در رده سنی نونهالان دوم و سوم شدند.

در رده سنی نوجوانان هم مجتبی مبارکی و وانیا گیتی نورد قهرمان شدند.

پرهام برخورداری، هلیا یگانه و امیر علی رحمانی هم صاحب عناوین دومی شدند.

مرحله نخست مسابقات تیراندازی با کمان رنکینگ کشور به میزبانی اصفهان برگزار شد.

برتری والیبالیست‌های مقدم مقابل نماینده گیلان

تیم والیبال مقدم قزوین در هفته نهم لیگ یک مقابل کاسپین رضوان شهر با نتیجه۳-صفر به برتری رسید.

نماینده استان با این پیروزی ۱۵ امتیازی شد و در رده چهارم گروه دو لیگ یک والیبال قرار گرفت.

افتخارآفرینی دو ورزشکار استان در جام جهانی اسکیت رولبال

زهرا پاریاد و شقایق رحمانی به همراه تیم ملی با کسب عنوان سومی نشان برنز این رقابت‌ها را کسب کردند.

این رقابت‌ها به میزبانی امارات برگزار شد.

صف آرایی بانوان والیبالیست استان در لیگ برتر

تیم والیبال کلینیک فرهاد در هفته چهارم لیگ برتر به مصاف نفت امیدیه می‌رود.

این بازی از ساعت ۱۴ امروز در اهواز برگزار می‌شود.

نماینده استان با سه شکست و بدون کسب امتیاز در رده اخر گروه یک لیگ برتر والیبال قرار دارد.