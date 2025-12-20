به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در نخستین بازی هفته تیم تیم بوروسیا دورتموند با 2 گل تیم بوروسیا مونشن گلاباخ را شکست داد.یولین براندت در دقیقه 10 و مکسی به یر 7 + 90 برای زنبورها گلزنی کردند.تیم مونشن گلاباخ با 16 امتیاز در رده یازدهم باقی ماند.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است :

شنبه 29 آذر :

آگزبورگ - وردربرمن

اف ث کلن - اونیون برلین

هامبورگ - آینتراخت فرانکفورت

اشتوتگارت - هوفنهایم

وولفسبورگ - فرایبورگ

ار بی لایپزیش - بایرلورکوزن

یک شنبه 30 آذر :

ماینتس - سن پائولی

هایدن هایم - بایرن مونیخ

در جدول بایرن مونیخ با 38 امتیاز در صدر است و تیم های بوروسیا دورتموند با 32 ، ار بی لایپزیش با 29 و بایرلورکوزن با 26 امتیاز دوم تا چهارم هستند.