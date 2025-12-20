پخش زنده
هفته پانزدهم فوتبال بوندسلیگای آلمان جمعه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در نخستین بازی هفته تیم تیم بوروسیا دورتموند با 2 گل تیم بوروسیا مونشن گلاباخ را شکست داد.یولین براندت در دقیقه 10 و مکسی به یر 7 + 90 برای زنبورها گلزنی کردند.تیم مونشن گلاباخ با 16 امتیاز در رده یازدهم باقی ماند.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است :
شنبه 29 آذر :
آگزبورگ - وردربرمن
اف ث کلن - اونیون برلین
هامبورگ - آینتراخت فرانکفورت
اشتوتگارت - هوفنهایم
وولفسبورگ - فرایبورگ
ار بی لایپزیش - بایرلورکوزن
یک شنبه 30 آذر :
ماینتس - سن پائولی
هایدن هایم - بایرن مونیخ
در جدول بایرن مونیخ با 38 امتیاز در صدر است و تیم های بوروسیا دورتموند با 32 ، ار بی لایپزیش با 29 و بایرلورکوزن با 26 امتیاز دوم تا چهارم هستند.