رئیس دادگاه عمومی بخش الوار گرمسیری استان خوزستان، از آزادسازی بیش از ۲۰۰ هکتار اراضی ملی این بخش از متصرفین غیر قانونی و بازگشت آن به بیتالمال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد اسدی اصل، رئیس دادگاه عمومی بخش الوار گرمسیری استان خوزستان، گفت: در زمینه اجرای مصوبات ستاد حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی ملی و پیگیریهای این مرجع قضائی بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی در چند منطقه از حوزه الوار گرمسیری که بهطور غیرقانونی توسط متصرفین غصب شده بود با صدور و اجرای احکام قطعی خلع ید، به مالکیت اداره منابع طبیعی بازگردانده شد.
رئیس دادگاه عمومی بخش الوار گرمسیری استان خوزستان، افزود: بر اساس قانون زمینهای مذکور باید در قالب طرحهای کشاورزی، دامپروری و فعالیتهای تولیدی و ... در اختیار واجدان شرایط قرار گیرد تا زمینه اشتغالزایی و رونق تولید و صیانت از اراضی ملی نیز فراهم شود.
اسدی اصل گفت: از اولویتهای اصلی دستگاه قضا برخورد قاطعانه با پدیده زمینخواری است.
وی از عموم مردم خواست تا هرگونه اطلاعاتی مربوط به زمین خواری در سطح بخش الوار گرمسیری را به این مرجع قضائی گزارش دهند تا برخورد قانونی انجام شود.