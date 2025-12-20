مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین گفت: استان ۵۱۸ هزار مشترک گاز دارد که ۷۱.۶ درصد آنها مشترک شهری و مابقی روستایی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دانایی در جریان بازدیده سرزدیده استاندار افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، ۱.۷۵ درصد گاز تولید شده در کشور در استان مصرف شده است.

وی ادامه داد: ۱۰۰ درصد خانوار شهری و ۹۶ درصد خانوار روستایی از نعمت گاز بهره‌مند هستند. هزینه گازرسانی به هر خانوار روستایی حدود ۴۵ میلیون تومان است که رقم زیادی محسوب نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز با اشاره به سهم مصرف گاز در استان گفت: در سال ۱۴۰۳، ۳۳ درصد گاز استان در نیروگاه‌ها، ۳۴ درصد در صنعت، ۲۶ درصد در بخش خانگی و مابقی در سایر بخش‌ها مصرف شده است. امروز مصرف نیروگاه صفر است.

دانایی اظهار داشت: ۷۸ درصد انرژی کشور بر پایه گاز طبیعی برنامه‌ریزی شده که نیازمند بازنگری اساسی است.

مدیرعامل شرکت گاز خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده، حتی اگر هر ایستگاهی از سرویس خارج شود، مشکلی در تأمین گاز استان پیش نخواهد آمد.

وی افزود: ۲۰ هزار بخاری کم‌مصرف در استان توزیع کردیم که ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته است. همچنین اگر خانواری تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی باشد و لوله‌کشی گاز نداشته باشد، تا سقف ۳۰ میلیون تومان بلاعوض برای اجرای لوله‌کشی به آنها کمک می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز گفت: مردم نسبت به عملکرد شرکت گاز رضایت‌مندی خوبی دارند. با این حال وصول مطالبات در بخش صنعت بسیار دشوار شده و رقم آن به ۶۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گفته دانایی، عمده‌ترین منبع تأمین یارانه‌ها نیز از محل فروش گاز تأمین می‌شود.