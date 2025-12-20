پخش زنده
بررسی دقیقتر سازوکار شرکتهای دولتی نشان میدهد واقعیتهایی در پشت آنها نهفته که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وقتی از شرکتهای دولتی سخن به میان میآید، معمولاً تصویر بنگاههایی بزرگ، پیچیده و کمتحرک در ذهن شکل میگیرد، نهادهایی که سهم قابلتوجهی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند، اما بررسی دقیقتر سازوکار این شرکتها نشان میدهد واقعیتهایی در پشت آنها نهفته که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
محمدنصیر عرب نصرتآبادی، رئیس گروه امور شرکتهای دولتی، صندوقهای بازنشستگی و نهادهای عمومی سازمان برنامه و بودجه به تشریح سه واقعیت مهم و کمتر گفتهشده درباره فلسفه وجودی، چالشهای مالی و نحوه ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی پرداخت.
ساختاری دوگانه با مأموریتی مشخص
به گفته عرب نصرتآبادی، شرکتهای دولتی بهصورت هدفمند با ماهیتی دوگانه طراحی شدهاند. این شرکتها از یکسو به شکل بنگاه اقتصادی سازماندهی شدهاند تا از انعطاف و چابکی لازم برای فعالیت اجرایی برخوردار باشند و از سوی دیگر دولتی باقی ماندهاند، زیرا بخشی از مأموریتهای آنها ماهیت حاکمیتی دارد و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.
وی وجود انحصارهای طبیعی، مدیریت داراییها و سرمایههای راهبردی کشور، تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی و توزیع یارانهها در حوزههایی مانند انرژی و آب را از دلایل اصلی تداوم فعالیت شرکتهای دولتی عنوان کرد.
نگاه تأمین مالی به شرکتهای دولتی
رئیس گروه امور شرکتهای دولتی یکی از چالشهای جدی این بنگاهها را تحمیل تکالیفی خارج از مأموریت اصلی دانست و گفت: در برخی موارد، به شرکتهای دولتی به چشم منبع تأمین مالی دولت نگاه میشود؛ رویکردی که نمونه آن اخذ یک درصد از کل هزینههای شرکتها برای مصارف عمومی است.
به گفته وی، این سیاست بهدلیل آنکه مبتنی بر هزینه و نه سود شرکتهاست، میتواند حتی شرکتهای سودده را با اختلال مالی مواجه کند. در مواردی این یک درصد معادل کل سود یا مجموع سود و مالیات پرداختی شرکت بوده و عملاً توان انجام مأموریتهای اصلی شرکت را کاهش داده است.
تغییر معیارهای ارزیابی عملکرد
عرب نصرتآبادی از تحول در شیوه سنجش عملکرد شرکتهای دولتی خبر داد و گفت: رویکردهای گذشته عمدتاً بر صورتهای مالی و ارقام سود و زیان متمرکز بود، اما در مدل جدید، تمرکز اصلی بر خروجی واقعی و میزان تحقق مأموریتی است که شرکت برای آن تأسیس شده است.
وی با اشاره به نقش محوری اساسنامه شرکتها در این فرآیند افزود: برنامه فعالیت شرکتها بر اساس اساسنامه بازطراحی شده و همین برنامهها مبنای تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ قرار گرفته است. همزمان، اطلاعات عملکرد سال ۱۴۰۳ نیز برای ارزیابی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی در حال جمعآوری است.
به گفته کارشناسان، این تغییر رویکرد نشاندهنده حرکت از مدیریت صرف منابع به سمت حکمرانی نتیجهمحور است؛ مسیری که میتواند تصویر دقیقتری از کارآمدی شرکتهای دولتی و میزان تحقق منافع عمومی ارائه دهد.