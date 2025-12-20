پخش زنده
دامداران فومنی به دلیل بارش برف و سرما در ارتفاعات، دامهای خود را به مناطق پایین دست کوچ دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر جهاد کشاورزی فومن گفت: بر اثر بارش برف اخیر در ارتفاعات کوهستانی شهرستان فومن، دامداران این شهرستان دامهای خود را به مناطق پایین دست کوچ دادند.
امیرعالم خوش خلق افزود: ۳۰۰ دامدار فومنی با ۶۰ هزار راس دام سبک و سنگین از ۱۵ خرداد ماه هر سال برای چرای دامهای خود به مناطق ییلاقی ماسوله گشت رودخان و قلعه رودخان کوچ میکنند که پس از برفگیر شدن ارتفاعات این مناطق به پایین دست و مناطق قشلاقی عزیمت میکنند.