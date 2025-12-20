جمع بندی و گزارش جدید یک نهاد مرتبط با سازمان ملل حاکی است که وضع گرسنگی مردم غزه همچنان بحرانی و غزه از این نظر، گرفتار وضعیتی اضطراری است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ IPC سازمان بین‌المللی ارزیابی ایمنی و خطرپذیری مواد غذایی در گزارش جدیدش سوء تغذیه را به ویژه در میان کودکان و زنان باردار و شیرده، همچنان یک نگرانی بزرگ و مشکلی حل نشده در غزه توصیف و پیش بینی کرد که حتی اگر آتش بس ناقص کنونی هم ادامه یابد، وضع غزه تا ده ماه آینده به همین شکل باقی خواهد ماند.

در بخشی از گزارش سازمان بین‌المللی ارزیابی ایمنی و خطرپذیری مواد غذایی درباره غزه آمده است: حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر یعنی۷۷ درصد از جمعیت غزه، با سطوح بالایی از ناامنی غذایی حاد رو‌به‌رو هستند که از این تعداد حدود ۱۰۴ هزار نفرشان در شرایط فاجعه بار و بیش از نیم میلیون نفر در شرایط اضطراری قرار دارند و پیش بین می‌شود که در چهار ماه آینده هم همین وضع ادامه یابد و دستکم ۵۷۱ هزار نفر در شرایط اضطراری از نظر سوءتغذیه باقی بمانند. پیش‌بینی می‌شود نزدیک به ۱۰۱ هزار کودک شش ماهه تا ۵۹ ماهه تا اواسط اکتبر ۲۰۲۶ گرفتار سوءتغذیه حاد باقی بمانند که البته شرایط بیش از ۳۱ هزار کودک بسیار شدیدتر از بقیه است. همچنین پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۷۰۰۰ زن باردار و شیرده نیز به درمان نیاز داشته باشند.

دبیرکل سازمان ملل هم با ابراز تاسف از ادامه حملات و محدودیت‌های غیرقابل توجیه رژیم صهیونیستی برای مردم غزه، آتش بس کنونی و دستاورد‌های آن را بسیار شکننده و ناپایدار دانست.

آنتونیو گوترش گفت: دیدن حجم وسیع رنج انسانی مداوم در غزه، قلبم را به درد می‌آورد. کودکان مجبورند در چادر‌های سیل‌زده بخوابند، خانواده‌ها دیگر تحمل این شرایط را ندارند، ساختمان‌های آسیب دیده، زیر باران و باد در حال فرو ریختن هستند و جان غیرنظامیان بیشتری را می‌گیرند. ما به یک آتش بس واقعا پایدار و رفع موانع موجو کمک رسانی نیاز داریم و اینکه گذرگاه‌های بیشتری برای کمک رسانی باز باشند.

وی افزود: دیوان بین‌المللی دادگستری در این باره اقدامات الزام‌آور را مشخص کرده که باید اجرا شوند، نظر مشورتی دیوان در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ واضح بود: براساس آن اسرائیل موظف است کمک‌های بشردوستانه را مجاز و تسهیل و با سازمان ملل متحد در اجرای وظایف خود همکاری کند، ضمن اینکه باید به مصونین کارکنان سازمان ملل احترم بگذارد

در دسترس نبودن آمار مبتلایان به وبا در غزه و اینکه با توجه به نبود آب تمیز، خطر بیماری‌های واگیرداری مانند هپاتیت و بیماری‌های تنفسی در غزه بسیار زیاد است، مواردی بود که نماینده سازمان بهداشت جهانی از آن پرده برداشت.

تارک یاشارویچ از سازمان بهداشت جهانی گفت: در غزه افراد زیادی که در انتظار خدمات پزشکی بودند، به علت انفجار موادمنفجره باقی مانده از قبل یا شلیک گلوله و بیماری‌های مزمن دچار آسیب‌های روحی شده‌اند. الان بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ بیمار از جمله ۴۱۰۰ کودک نیاز به اعزام پزشکی ضروری دارند و در ماه گذشته بیش از یکهزار بیمار در حالی که منتظر اعزام پزشکی بودند، جان خود را از دست داده‌اند. سازمان بهداشت جهانی از کشور‌های مختلف درخواست کرده است که بیماران غزه را بپذیرند و اعزام‌های پزشکی به جریان بیفتد.

وی افزود: حداقل ده نفر فقط در هفته گذشته به علت باران‌های شدید، جان خود را از دست داده‌اند و این یعنی شرایط زندگی خانواده‌ها در غزه، برای شان بسیار خطرآفرین است.