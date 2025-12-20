پخش زنده
روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش اعلام کرد: تردد شناورها فردا سیام آذر از بندر چارک، آفتاب و کیش ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، با توجه به پیشبینی وضعیت نامساعد جوی شامل تندبادهای ناگهانی، افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا، محدودیتهای تردد شناورها برای فردا یکشنبه ۳۰ آذر اعلام شد.
تردد شناورها از بندر چارک، آفتاب و کیش از ساعت ۷ صبح تا ۲ بعدازظهر ممنوع است.
به دلیل متلاطم بودن دریا و افزایش ارتفاع موج، انجام فعالیتهای دریایی توصیه نمیشود و رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی ضروری است.
مسافران برای اطلاع از مسیرهای مجاز دریایی عدد ۱ و برای اطلاع از شرایط تردد مسیرهای مجاز دریایی عدد ۲ را به شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ پیامک کنند.
برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت جوی و تردد شناورها، تماس با شمارههای گویای ۰۷۶۴۵۷۷ غرب هرمزگان و ۰۷۶۴۴۸۸ کیش امکانپذیر است.