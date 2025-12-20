افزایش ۵۰ درصدی آمار فوتی موتورسواران در تصادفات پایتخت
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ از افزایش ۵۰ درصدی تصادفات فوتی موتورسیکلت سواران در پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ جهانشاه بهرامآبادی با اشاره به افزایش تخلفات موتورسواران در کلانشهر تهران، گفت: با توجه به حجم بالای تردد موتورسیکلتها، بیشترین تخلفات این دسته از کاربران ترافیکی شامل حرکت خلاف جهت، عبور از پیادهرو، ورود به خط ویژه، حمل بار غیرمتعارف و عدم استفاده از کلاه ایمنی است. مأموران پلیس راهور به طور مستمر با این تخلفات برخورد قانونی میکنند و از موتورسواران خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ درباره پرخطرترین نقاط تردد موتورسیکلتها، افزود: بیشترین تردد در مناطق مرکزی شهر، به ویژه میادین و بازارها، مشاهده میشود. وجود ادارات دولتی، بازارها و محدودیتهای طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا باعث شده استفاده از موتورسیکلت در این مناطق بیشتر باشد و همین امر احتمال وقوع حوادث را افزایش میدهد.
بهرامآبادی گفت: ورود موتورسیکلتها به بزرگراهها در ساعات کمترافیک، مانند شبها و روزهای تعطیل، خطرناکتر از سایر معابر شهری است. سرعت بالای خودروها و محدودیت دید در بزرگراهها هیچگونه حاشیه امنی برای موتورسواران باقی نمیگذارد و کوچکترین ضربه میتواند منجر به واژگونی و وقوع حوادث ناگوار شود.
بهرامآبادی با اشاره به آمار تصادفات موتورسیکلتسواران در پایتخت گفت: در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، تصادفات خسارتی ۳۶ درصد، تصادفات جرحی ۱۴ درصد و تصادفات فوتی ۵۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس آمارها، عمده قربانیان این حوادث مربوط به قشر جوان در رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال هستند که حدود ۴۶ درصد از تصادفات فوتی موتورسیکلت سواران را به خود اختصاص دادهاند.
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: از خانوادههای عزیز انتظار داریم نظارت کافی بر رفتارهای جوانان خود داشته باشند تا مانع از قربانی شدن آنان در حوادث رانندگی شوند. علاوه بر این، اگر موتورسواران و ترک نشینان از کلاه ایمنی استفاده کنند، احتمال فوت یا جرح به شدت کاهش مییابد. با این حال، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یکونیم میلیون مورد تخلف عدم استفاده از کلاه ایمنی ثبت شده است؛ آماری که نشاندهنده بیتوجهی جدی به ایمنی فردی و اجتماعی است.