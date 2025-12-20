به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادخدا سالاری با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی و توسعه منطقه‌ای، اتخاذ تدابیری فوری برای شفاف‌سازی کامل وضعیت دارایی‌ها و هدایت سرمایه‌های عظیم این صندوق به سمت ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها در استان را ضروری دانست.

دادخدا سالاری در دیدار مدیرعامل صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ضمن اشاره به جایگاه منحصر‌به‌فرد استان کرمان در اقتصاد ملی، خاطر نشان کرد: استان کرمان به عنوان یک قطب تولید مس در خاورمیانه جایگاه عظیمی در این حوزه دارد، بنابراین انتظار می‌رود که منافع حاصل از این ثروت ملی، به شکلی ملموس و پایدار، در خدمت توسعه منطقه‌ای و رفع محرومیت‌های استان کرمان قرار گیرد.

بازرس کل قضائی استان کرمان در ادامه، مهم‌ترین دغدغه قضائی و نظارتی را نحوه توزیع و به‌کارگیری منابع مالی صندوق بازنشستگی مس برشمرد و تأکید کرد: اولویت اصلی این صندوق باید تکمیل زنجیره تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد در صنایع مرتبط باشد، نه اینکه بخش عمده منابع صرفاً به تقسیم سود‌های کوتاه‌مدت اختصاص یابد.

سالاری اظهارداشت: نگهداری سود‌های کلان در حساب‌های بانکی، به معنای به خطر انداختن ارزش پول و از دست رفتن فرصت‌های توسعه است از این رو، این منابع باید با سرعت و دقت به چرخه اشتغال‌زایی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که منجر به خودکفایی اقتصادی استان می‌شود، تزریق گردد.

بازرس کل قضائی استان کرمان همچنین بر لزوم به‌روزرسانی مستمر فرایند‌ها و شفافیت کامل در تمامی تراکنش‌ها و وضعیت دارایی‌های صندوق بازنشستگی مس تاکید و تصریح کرد: اطلاعات لازم باید به صورت شفاف، منظم و لحظه‌ای در دسترس نهاد‌های نظارتی قرار گیرد تا هرگونه انحراف یا سوءمدیریتی به سرعت شناسایی شود.

سالاری بر اهمیت تمرکز جغرافیایی فعالیت‌های مالی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بخشی ازمنشأ ثروت این صندوق از معادن مس مستقر در استان کرمان است، انتقال حساب‌های بانکی و تمرکز تصمیم‌گیری‌های مالی به کرمان، یک ضرورت مدیریتی و نظارتی است.

وی همچنین بر لزوم ساماندهی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق تأکید کرد و خواستار شد تا در فرایند خرید تجهیزات و خدمات، اولویت با تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان داخل استان کرمان باشد تا اثرات مثبت اقتصادی صندوق در سطح منطقه‌ای تقویت گردد.