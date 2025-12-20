پخش زنده
امروز: -
امسال شب یلدا، بلندترین شب سال، با آغاز ماه رجب همزمان شده و فرصتی برای مهرورزی، دعا و گردهمایی خانوادهها فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آستانه شب یلدا، بلندترین شب سال، شبی که تاریکی آن بهانهای برای روشن شدن دلهاست، خانوادهها گرد هم میآیند تا شاد باشند، خاطره بگویند و یاد عزیزانی را زنده نگه دارند که دیگر در کنارشان نیستند.
امسال شب یلدا با ماه رجب همراه شده است، ماهی که درهای رحمت الهی گشودهتر میشود و دلها برای دعا و نیایش آمادگی بیشتری پیدا میکنند و فرصتی برای مهرورزی، دستگیری از یکدیگر و طلب آمرزش فراهم میشود.
در این شب، رفتن به خانه بزرگترها، دیدار خویشاوندان و گرد آمدن خواهران و برادران در کنار پدر و مادر جلوهای پررنگتر دارد و پیوندهای خانوادگی استحکام مییابد.
در شب یلدا، بسیاری بزرگترین آرزوی خود را زمزمه میکنند: اللهم عجل لولیک الفرج، تا تاریکی یلدا مقدمهای برای روشنایی ظهور و آیندهای روشنتر باشد.
گزارش از عباس نوائیان