امسال شب یلدا، بلندترین شب سال، با آغاز ماه رجب هم‌زمان شده و فرصتی برای مهرورزی، دعا و گردهمایی خانواده‌ها فراهم کرده است.

یلدا، شب گردهمایی دل‌ها و یاد عزیزان

یلدا، شب گردهمایی دل‌ها و یاد عزیزان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آستانه شب یلدا، بلندترین شب سال، شبی که تاریکی آن بهانه‌ای برای روشن شدن دل‌هاست، خانواده‌ها گرد هم می‌آیند تا شاد باشند، خاطره بگویند و یاد عزیزانی را زنده نگه دارند که دیگر در کنارشان نیستند.

امسال شب یلدا با ماه رجب همراه شده است، ماهی که درهای رحمت الهی گشوده‌تر می‌شود و دل‌ها برای دعا و نیایش آمادگی بیشتری پیدا می‌کنند و فرصتی برای مهرورزی، دستگیری از یکدیگر و طلب آمرزش فراهم می‌شود.

در این شب، رفتن به خانه بزرگ‌ترها، دیدار خویشاوندان و گرد آمدن خواهران و برادران در کنار پدر و مادر جلوه‌ای پررنگ‌تر دارد و پیوندهای خانوادگی استحکام می‌یابد.

در شب یلدا، بسیاری بزرگ‌ترین آرزوی خود را زمزمه می‌کنند: اللهم عجل لولیک الفرج، تا تاریکی یلدا مقدمه‌ای برای روشنایی ظهور و آینده‌ای روشن‌تر باشد.

گزارش از عباس نوائیان