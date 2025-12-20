پخش زنده
مدیر مجموعه تاریخیفرهنگی سعدیه از برگزاری آیین شب چله، همزمان با چهارمین سالگرد ثبت جهانی شب یلدا در جوار آرامگاه شیخ اجل سعدی شیرازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امین تجلی اردکانی گفت: این مراسم در آستانه فرارسیدن شب یلدا و همزمان با آغاز دوره جدید مدیریت مجموعه سعدیه، با هدف پاسداشت آیینهای کهن ایرانی و تقویت پیوند میان میراث فرهنگی ناملموس و فضاهای تاریخی برگزار شد.
مدیر مجموعه تاریخیفرهنگی سعدیه افزود: جشن شب چله با همکاری مؤسسه مشاوره و خلاقیت و با حضور هنرمندان، شاعران و خانوادهها در سالن گلستان مجموعه سعدیه برگزار شد و مورد استقبال علاقهمندان فرهنگ و ادب ایرانی قرار گرفت.
تجلی اردکانی با اشاره به برنامههای متنوع این آیین گفت : اجرای غزلخوانی توسط گروه کودک، معرفی آیینهای مردم شیراز در شب یلدا با گویش محلی، اجرای موسیقی سنتی، نمایش و استندآپ کمدی کودک، مشاعره طنز خردسالان، مسابقه مشاعره مادر و کودک، فال کلوک، شاهنامهخوانی و اجرای سرود «ای ایران» از جمله بخشهای این مراسم بود.
وی تأکید کرد: مجموعه سعدیه در تلاش است با برگزاری رویدادهای فرهنگی متناسب با هویت تاریخی این مکان، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ، ادب فارسی و آیینهای اصیل ایرانی ایفا کند.
«یلدا/ چله» بهعنوان نوزدهمین عنصر میراثفرهنگی ناملموس کشورمان در دسامبر ۲۰۲۲ و در هفدهمین نشست کمیته بینالدولی پاسداری از میراثفرهنگی ناملموس یونسکو ثبت جهانی شد.