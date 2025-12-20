به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امین تجلی اردکانی گفت: این مراسم در آستانه فرارسیدن شب یلدا و همزمان با آغاز دوره جدید مدیریت مجموعه سعدیه، با هدف پاسداشت آیین‌های کهن ایرانی و تقویت پیوند میان میراث فرهنگی ناملموس و فضا‌های تاریخی برگزار شد.

مدیر مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدیه افزود: جشن شب چله با همکاری مؤسسه مشاوره و خلاقیت و با حضور هنرمندان، شاعران و خانواده‌ها در سالن گلستان مجموعه سعدیه برگزار شد و مورد استقبال علاقه‌مندان فرهنگ و ادب ایرانی قرار گرفت.

تجلی اردکانی با اشاره به برنامه‌های متنوع این آیین گفت : اجرای غزل‌خوانی توسط گروه کودک، معرفی آیین‌های مردم شیراز در شب یلدا با گویش محلی، اجرای موسیقی سنتی، نمایش و استندآپ کمدی کودک، مشاعره طنز خردسالان، مسابقه مشاعره مادر و کودک، فال کلوک، شاهنامه‌خوانی و اجرای سرود «ای ایران» از جمله بخش‌های این مراسم بود.

وی تأکید کرد: مجموعه سعدیه در تلاش است با برگزاری رویداد‌های فرهنگی متناسب با هویت تاریخی این مکان، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ، ادب فارسی و آیین‌های اصیل ایرانی ایفا کند.

«یلدا/ چله» به‌عنوان نوزدهمین عنصر میراث‌فرهنگی ناملموس کشورمان در دسامبر ۲۰۲۲ و در هفدهمین نشست کمیته بین‌الدولی پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس یونسکو ثبت جهانی شد.